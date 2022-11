Coupe du Monde Australie – Danemark : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

Le groupe D ne connait pas encore la deuxième équipe qualifiée. L’Australie et le Danemark vont tout faire pour obtenir la place et continuer la compétition. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Coupe du Monde Australie – Danemark en direct !

Le match Australie – Danemark est diffusé en direct ce mercredi 30 novembre à 16 heures, sur la chaîne beIN SPORTS 2. Vous assistez au coup d’envoi de la rencontre en direct de l’Al Janoub Stadium, avant de retrouver les équipes des émissions “Club Qatar” et “Inside Qatar”, à partir de 18 heures sur la chaîne beIN SPORTS 1.

Au programme : debriefs, conférences de presse et actualité du tournoi !

Coupe du Monde Australie – Danemark en direct : les enjeux

En 2018, lors des phases de groupes, l’Australie et le Danemark s’étaient quittés sur un match nul (1-1). Ce mercredi, les deux sélections vont tout faire pour obtenir les trois points. En effet, si les Socceroos gagnent, ils seront certains d’aller en huitièmes de finale. Dans le cas inverse, leur sort sera entre les mains des Tunisiens. Pour le Danemark, la situation est plus compliquée. Les Danois n’ont gagné qu’un seul point en deux rencontres, et sont donc ex aequo avec la Tunisie.

Pour espérer une place pour les éliminations directes, les Danois doivent impérativement remporter la confrontation. Ainsi, la qualification de la Danish Dynamite ou de l’Australie dépend certes de la victoire, mais également du match entre la France et la Tunisie.

