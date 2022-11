Coupe du Monde Belgique – Maroc : à quelle heure et sur quelles chaînes voir le match en direct ?

La Belgique et le Maroc se retrouvent pour la seconde fois en Coupe du Monde. L’enjeu est de taille pour les deux sélections, qui souhaitent atteindre les huitièmes de finale. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Coupe du Monde Belgique – Maroc en direct !

Les chaînes beIN SPORT 1 et TF1 retransmettent en direct le match Belgique – Maroc, ce dimanche 27 novembre à 14 heures. À partir de 13 heures, vous retrouvez la présentation des enjeux et les compositions des équipes dans l’émission d’avant-match “Club Qatar”.

Offre Canal+ Regardez toute la CDM 2022 ! Avec l'offre Canal+ & beIN Sports, regardez toute la Coupe du Monde 2022 ! J'en profite !

Puis, vous assistez au coup d’envoi donné par César Arturo Ramos Palazuelos depuis l’Al Thumama Stadium, en compagnie des commentateurs beIN SPORTS, dont fait partie Charles Sabattier.

Coupe du Monde Belgique – Maroc en direct : les enjeux

La Belgique a pris la tête du groupe F, grâce à sa victoire contre le Canada (1-0). Toutefois, les Diables rouges se sont fait peur à plusieurs reprises malgré le but libérateur de Michy Batshuayi. Désormais face au Maroc, les coéquipiers de Kevin De Bruyne doivent adapter leur jeu et assurer une victoire. En effet, c’est l’occasion pour Roberto Martinez et ses hommes d’obtenir dès maintenant une place pour les huitièmes de finale.

Côté Maroc, la situation est plus compliquée. Les Lions de l’Atlas ont terminé leur premier match de Coupe du Monde par un nul contre la Croatie (0-0). Ainsi, le Maroc est troisième avec un point, devant le Canada. Cependant, Noussair Mazraoui, blessé, ne jouera pas et la titularisation d’Achraf Hakimi est encore incertaine.

Profitez de l’offre exceptionnelle CDM 2022 proposée par RMC Sport

RMC Sport vous propose de regarder 100 % des matchs de la Coupe du Monde via l’offre d’abonnement RMC Sport + beIN SPORTS, avec engagement de 12 mois, au prix de 29 euros par mois. Ainsi, dès l’inscription, vous retrouvez tous les matchs en direct ainsi que les émissions consacrées à l’actualité du tournoi.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.