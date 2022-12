Coupe du Monde Brésil – Corée du Sud : sur quelles chaînes TV et à quelle heure voir le match ?

Ce lundi, le Brésil affronte la Corée du Sud lors des huitièmes de finale. C’est la seconde fois cette année que les deux nations se retrouvent sur un terrain de football. Dans ces lignes, on vous dit sur quelles chaînes TV et à quelle heure voir le match Brésil – Corée du Sud en direct !

Les chaînes TF1 et beIN SPORTS 1 co-diffusent le match Brésil – Corée du Sud, ce lundi 5 décembre à 20 heures. Vous retrouvez Vanessa Le Moigne, Florian Genton, François Rabiller et Darren Tulett dans l’émission d’avant-match “Club Qatar”, consacrée aux enjeux et aux équipes.

Puis, les commentateurs beIN SPORTS prennent le relai pour vous faire vivre le match en direct du Stadium 974. Dès la fin de la rencontre, Margot Dumont et Thomas Thouroude vous attendent pour débriefer dans le “Qatar Night Show”.

Coupe du Monde Brésil – Corée du Sud en direct : les enjeux

Les Guerriers Taegeuk ont réussi à passer les phases de groupes, grâce à une victoire contre le Portugal (2-1) et un nul face à l’Uruguay (0-0). En remportant le duel contre l’équipe de Cristiano Ronaldo, les Coréens ont créé la surprise. Désormais, ils retrouvent les huitièmes de finale, étape qu’ils ne sont pas arrivés à franchir depuis 2006. Toutefois, ce ne sera pas une mince affaire pour les Coréens, qui défient ce lundi le Brésil.

En effet, les quintuples champions du monde font partie des favoris de cette compétition. La Seleçao est parvenue à vaincre la Serbie (2-0) puis la Suisse (1-0), ce qui leur a permis de se qualifier dès la seconde journée de compétition. Ce lundi, la force de frappe brésilienne va mettre à rude épreuve la Corée du Sud.

