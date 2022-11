Coupe du Monde Brésil – Serbie : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

Ce jeudi, les quintuples champions du monde et numéro un FIFA retrouvent la Serbie. Dans ces lignes, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Coupe du Monde Brésil – Serbie en direct !

La défaite des Aigles en 2018 contre le Brésil est encore dans toutes les mémoires. Pour cette nouvelle édition 2022, le sélectionneur Dragan Stojkovic peut compter sur Dusan Tadic, Filip Kostic ou encore Aleksandar Mitrovic, des joueurs expérimentés qui évoluent dans les plus grands clubs européens.

Cependant, Mitrovic sort d’une blessure à la cheville et devra donc jouer avec prudence. En face, la Seleçao aligne un groupe complet, qui compte parmi les meilleurs joueurs du monde. On retrouve ainsi Ederson dans les cages, ou encore Marquinhos et Silva en défense, Paqueta et Guimaraes en milieux de terrain et Neymar, Vinicius ou encore Richarlison en attaque. Dans ces lignes, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Coupe du Monde Brésil – Serbie en direct !

Diffusion Brésil – Serbie en direct : sur quelle chaîne ?

Ce jeudi 24 novembre, le match Brésil – Serbie est diffusé en direct sur les chaînes TF1 et beIN SPORTS 1. Vous retrouvez le coup d’envoi du match à 20 heures, depuis le Lusail Stadium. L’équipe de présentateurs beIN SPORTS prend l’antenne dès 19 heures 15 pour l’émission “Club Qatar”. Puis, dès la fin de la rencontre, Thomas Thouroude et Margot Dumont prennent le relais pour débriefer lors de l’émission “Qtar Night Show”.

