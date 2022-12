Coupe du Monde Costa Rica – Allemagne : sur quelle chaine TV et à quelle heure voir le match ?

Ce jeudi, le Costa Rica et l’Allemagne jouent leur place dans la compétition. Les deux sélections se retrouvent pour la première fois depuis 2006. Ici, on vous dit sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match de la Coupe du Monde Costa Rica – Allemagne en direct !

Les chaînes TV beIN SPORTS et TF1 diffusent en direct la rencontre Costa Rica – Allemagne. Les équipes se retrouvent sur la pelouse du stade Al Bayt, pour le coup d’envoi donné par l’arbitre française Stéphanie Frappart.

Les équipes beIN SPORTS vous donnent rendez-vous après le match sur la chaîne TV beIN SPORTS 1, pour le debrief en compagnie de Thomas Thouroude et de Margot Dumont dans l’émission “Qatar Night Show”.

Coupe du Monde Costa Rica – Allemagne en direct : les enjeux

Le Costa Rica a subi une lourde défaite contre l’Espagne (7-0) lors de la première journée de compétition, avant de rebondir face au Japon (0-1). Ainsi, les Ticos ont pris la troisième place du groupe E et sont désormais à égalité avec les Nippons. Cette rencontre est donc capitale pour les Costariciens, qui peuvent encore accéder aux huitièmes de finale en cas de victoire. Toutefois, la Nationalmannschaft n’est pas encore vaincue, et la dernière rencontre en 2006 entre les deux sélections s’était achevée par une défaite du Costa Rica (4-2).

Les coéquipiers de Neuer sont certes en dernière position, mais ont donc encore une chance d’obtenir une place pour les éliminations directes. Pour cela, l’Allemagne va devoir décrocher la victoire et attendre le résultat de la confrontation entre le Japon et l’Espagne.

