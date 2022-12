Coupe du Monde Croatie – Belgique : sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match en direct ?

C’est le match à ne pas rater en cette fin de phases de groupes. La Croatie défie la Belgique pour tenter de conserver sa première place. Découvrez dans ces lignes sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match de la Coupe du Monde Croatie – Belgique en direct !

La chaîne TV beIN SPORTS 1 diffuse en direct le match Croatie – Belgique ce jeudi 1er décembre à partir de 16 heures. Le coup d’envoi sera donné par Anthony Taylor, depuis l’Ahmad bin Ali Stadium. Dès 15 heures, les animateurs de l’émission “Club Qatar” présentent la rencontre et les enjeux.

Puis, ils laissent l’antenne à l’équipe de commentateurs et de consultants, dont font partie Omar Da Fonseca, Christophe Josse ou encore Marcel Desailly.

Coupe du Monde Croatie – Belgique en direct : les enjeux

La Croatie a pris la tête du groupe F, grâce à un match nul face au Maroc (0-0), puis une victoire contre le Canada (4-1). Toutefois, leur qualification pour les huitièmes de finale n’est pas encore assurée. En effet, les Vatreni sont ex aequo avec le Maroc et n’ont qu’un point d’avance sur la Belgique, leur adversaire du jour. Les Croates n’ont pas le choix, et doivent absolument remporter ce duel ou, a minima, obtenir un match nul.

Du côté des Diables rouges, les coéquipiers de Kevin De Bruyne et de Romelu Lukaku sont au pied du mur. Seule une victoire pourrait les qualifier pour les éliminations directes. Cependant, de nombreuses tensions traversent l’équipe de Roberto Martinez, ce qui met à mal la cohésion de l’équipe sur le terrain.

