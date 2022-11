Coupe du Monde Croatie – Canada : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

La Croatie et le Canada vont tenter de se relancer dans la course aux huitièmes de finale. Ce dimanche, les équipes n’ont pas le droit à l’erreur. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Coupe du Monde Croatie – Canada en direct !

Le match Croatie – Canada est diffusé en direct ce dimanche 27 novembre sur la chaîne beIN SPORTS 1. L’arbitre Andres Matias MATONTE CABRERA sifflera le coup d’envoi à 17 heures, en direct du Khalifa International Stadium.

Pour en savoir plus sur les équipes et les enjeux, rendez-vous dès 16 heures 15 dans l’émission “Club Qatar”, qui dévoile les compositions des sélections et fait le point sur le tournoi.

Coupe du Monde Croatie – Canada en direct : les enjeux

Le début du tournoi a été mitigé pour les deux sélections. Les Vatreni sortent d’un match nul contre le Maroc (0-0) et prennent la seconde place du groupe F. Les Croates ont eu du mal à trouver leur rythme pendant la rencontre et se retrouvent dans une position délicate. En effet, la Croatie doit remporter ce dimanche sa première victoire, pour se relancer dans la compétition, au risque de quitter le tournoi avant les huitièmes de finale.

Pour cette deuxième journée de Coupe du Monde, ils affrontent les Canucks. Les hommes de John Herdman ont su tenir tête à la Belgique lors de leur entrée dans le tournoi, mais ont tout de même dû s’incliner (1-0). Derniers du classement, les Canadiens peuvent encore obtenir une place pour les éliminations directes en cas de victoire.

