Coupe du Monde Espagne – Costa Rica : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Les anciens champions du monde 2010 affrontent le Costa Rica pour le lancement des phases de groupes. Les deux sélections nationales se retrouvent pour la quatrième fois depuis 2011. Dans ces lignes, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Coupe du Monde Espagne – Costa Rica !

L’Espagne s’est qualifiée pour la Coupe du Monde, en terminant premier de son groupe, devant la Suède. Désormais, la Roja fait partie du groupe E, avec le Costa Rica, l’Allemagne et le Japon. Le sélectionneur Luis Enrique Martinez Garcia a convoqué un effectif expérimenté.

Offre Canal+ Regarder la CDM 2022 ! Profitez de l'offre Canal+ avec beIN Sports pour voir le match J'en profite

On retrouve ainsi des joueurs tels que Pedri, Gavi, Busquets ou encore Alba et Azpilicueta. Cependant, le remplaçant José Gaya a dû quitter la compétition après une blessure à l’entraînement. Du côté du Costa Rica, les Ticos sont les derniers qualifiés pour ce mondial. Toutefois, malgré des difficultés lors des qualifications, le nouveau sélectionneur Luis Fernando Suarez a su composer une équipe rompue aux tournois, dont le Parisien Keylor Navas. Dans ces lignes, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Coupe du Monde Espagne – Costa Rica !

Diffusion Espagne – Costa Rica en direct : sur quelle chaîne ?

Ce mercredi 23 novembre, la chaîne beIN SPORTS 1 diffuse en direct le match Espagne – Costa Rica à partir 17 heures. Au bord du terrain de l’Al Thumama Stadium, vous retrouverez l’équipe de commentateurs beIN SPORTS, dont font partie Daniel Bravo et Philippe Genin. Dès 16 heures 15, l’émission “Club Qatar”, animée à tour de rôle par Vanessa Le Moigne Darren Tulett, François Rabiller et Florian Genton, présente les équipes, les enjeux et fait le point sur la compétition.

Découvrez comment profiter du bon plan RMC Sport pour voir 100 % des matchs de la Coupe du Monde

Vous retrouvez l’intégralité des programmes dédiés à la Coupe du Monde sur les chaînes beIN SPORTS, disponibles via l’offre d’abonnement RMC Sport + beIN SPORTS + Amazon Prime + Ligue 1. Il s’agit d’une offre avec engagement de 12 mois, au prix de 25 euros par mois pendant six mois, avant un passage à 37 euros par mois.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.