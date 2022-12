Coupe du Monde France – Maroc : sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match en direct ?

Ce mercredi, la France affronte le Maroc pour la demi-finale de la Coupe du Monde. Les Bleus vont tout faire pour obtenir une place en finale, et avoir l’opportunité d’accrocher une nouvelle étoile sur le maillot. Découvrez ici sur quelles chaînes TV et à quelle heure voir le match France – Maroc en direct !

Les chaînes TV TF1 et beIN SPORTS 1 diffusent en direct le match France – Maroc ce mercredi 14 décembre. Le coup d’envoi est donné à 20 heures au stade Al Bayt. L’émission “Club Qatar” vous donne rendez-vous à 19 heures pour faire le point sur les enjeux, les compositions des équipes et les statistiques.

Offre Canal+ Profitez de l'offre ! Canal+ et beIN Sports proposent une offre simultanée ! J'en profite !

Puis, les animateurs laissent l’antenne aux commentateurs beIN SPORTS, dont font partie Christophe Josse et Omar Da Fonseca.

Coupe du Monde France – Maroc en direct : les enjeux

Les Bleus accèdent à la demi-finale, après une victoire contre l’Angleterre (2-1). Le match a été intense et malgré les fautes qui ont conduit les Three Lions à tirer des penaltys, les Français sont parvenus à imposer leur rythme. Ainsi, les hommes de Didier Deschamps affrontent pour la sixième fois le Maroc. Toutefois, même si les Bleus n’ont jamais failli face aux Lions de l’Atlas, le Maroc n’a encaissé aucun but depuis le début de la compétition. Cependant, l’effectif de Walid Regragui diminue au fil des rencontres.

En effet, Romain Saïss, Nayef Aguerd ou encore Noussair Mazraoui sont tous les trois blessés. Quant à Walid Cheddirah, il ne disputera pas le match à cause d’un carton rouge. L’enjeu est donc capital pour les deux sélections qui souhaitent rejoindre la finale de ce dimanche.

Profitez de l’offre exceptionnelle CDM 2022 proposée par RMC Sport

Vous assistez à l’intégralité des matchs de la Coupe du Monde via l’offre d’abonnement RMC Sport + beIN SPORTS au prix de 29 euros par mois, avec un engagement de douze mois. Vous retrouvez les consultants et journalistes beIN SPORTS dans les émissions spéciales, pour tout connaître de l’actualité du tournoi.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.