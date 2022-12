Coupe du Monde France - Pologne : sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match en direct ?

Ce dimanche, les Bleus ont une chance d’aller en quart de finale. Ils affrontent la Pologne, pour cette première étape des éliminations directes. Découvrez dans ces lignes sur quelles chaînes TV et à quelle heure voir le match France – Pologne en direct !

Vous assistez à la rencontre France – Pologne en direct sur les chaînes TF1 et beIN SPORTS 1, ce dimanche 4 décembre à 16 heures. Une heure avant le coup d’envoi, Florian Genton et les autres animateurs du “Club Qatar” vous donnent rendez-vous pour une émission spéciale huitièmes de finale, consacrée aux enjeux de cette rencontre entre la France et la Pologne.

Puis, les commentateurs beIN SPORTS prennent le relai en direct de l’Al Thumama Stadium.

Coupe du Monde France - Pologne en direct : les enjeux

Le dernier match de la France en phases de groupes s’est terminé par une défaite. En effet, la VAR a annulé le but d’Antoine Griezmann sur le fil, après une rencontre menée par les Tunisiens. Toutefois, les Français ont conservé leur première place au classement et disputent ce dimanche leur match de huitième de finale. C’est la première fois depuis 2006 que des champions en titre passent le 1er tour. Pour l’occasion, ils retrouvent la Pologne de Robert Lewandowski.

Les Bialo-Czerwoni ont connu quelques difficultés pendant les phases de groupes. En effet, les Polonais ont réalisé le triple 1 (un match gagné, un perdu, un nul). Cependant, ils peuvent créer la surprise dans la défense française et égaler leur record de 1978. Les deux sélections connaissent l’enjeu : l’élimination en cas de défaite.

