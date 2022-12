Coupe du Monde Ghana – Uruguay : sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match en direct ?

Le Ghana et l’Uruguay jouent leur dernier match de phases de groupes. C’est la dernière occasion pour les deux sélections de se qualifier pour les huitièmes de finale. Découvrez ici sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match de la Coupe du Monde Ghana – Uruguay en direct !

Vous pouvez assister au match Ghana – Uruguay ce vendredi 2 décembre à 16 heures, en direct sur la chaîne TV beIN SPORTS 2. Le coup d’envoi est donné par Daniel Siebert, depuis l’Al Janoub Stadium.

L’équipe de commentateurs, dont font partie Christophe Josse et Daniel Bravo, vous accompagne pendant toute la rencontre, avant de laisser la place aux émissions “Club Qatar” et “Inside Qatar” sur la chaîne TV beIN SPORTS 1.

Coupe du Monde Ghana – Uruguay en direct : les enjeux

Ce vendredi, tout reste à faire pour les deux équipes. Le Ghana a obtenu sa première victoire face à la Corée du Sud (2-3) et prend la seconde place du groupe H. Toutefois, les Black Stars sont talonnés par les Coréens et l’Uruguay. Ainsi, cette rencontre est capitale pour le Ghana, qui doit remporter le match pour être certain de se qualifier pour les huitièmes de finale. Cependant, la Céleste peut elle aussi prétendre à une place pour les éliminations directes.

En effet, en cas de victoire, l’Uruguay passerait devant le Ghana. Les joueurs de Diego Alonso comptent renouveler leur exploit de 2010 et défendre leurs deux étoiles jusqu’en quart de finale, en battant une nouvelle fois les Black Stars en Coupe du Monde.

