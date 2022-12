Coupe du Monde Japon – Espagne : sur quelles chaînes TV et à quelle heure voir le match en direct ?

Les phases de groupes se terminent pour le Japon et l’Espagne. Les deux sélections nationales se retrouvent pour obtenir une place pour les huitièmes de finale. Ici, on vous dit sur quelles chaînes TV et à quelle heure voir le match de la Coupe du Monde Japon – Espagne en direct !

Retrouvez la diffusion du match Japon – Espagne en direct sur la chaîne TV beIN SPORTS, ce jeudi 1er décembre à 20 heures. Dès 18 heures 30, plongez dans les coulisses de la compétition avec l’émission “Inside Qatar”, avant de retrouver Vanessa Le Moigne et les autres animateurs du “Club Qatar” pour la présentation du match.

Puis, vous rejoignez l’arbitre Victor Gomes pour le coup d’envoi à 20 heures, en direct du Khalifa International Stadium.

Coupe du Monde Japon – Espagne en direct : les enjeux

L’Espagne a vaincu le Costa Rica (7-0) puis a enchaîné avec un match nul contre l’Allemagne (1-1). Désormais en tête du groupe E, la Roja n’a plus le droit à l’erreur. En effet, les hommes de Luis Enrique Martinez Garcia n’ont qu’un point d’avance sur le Japon et le Costa Rica.

En cas de défaite, les Espagnols pourraient être éliminés de la compétition. C’est pourquoi l’Espagne doit tout faire pour obtenir la victoire ou un match nul. Du côté des Samuraï Blue, la récente défaite contre le Costa Rica (0-1) met les Japonais dans une situation délicate. S’ils ne remportent pas la rencontre, leur sort sera entre les mains des Costariciens et des Allemands, le second match de la soirée.

