Coupe du monde: La Belgique à l’écart du tumulte

Petit détour vers le camp de base de la Belgique au Qatar.

La sélection Belge a décidé de poser ses valises à Salwa pendant la durée de la coupe du monde, dans un camp de base que l’Equipe de France avait très sérieusement envisagé au début. Contrairement à la plupart des sélections les Belges sont en dehors de Doha à 80 Kilomètre de la capitale du Qatar.

Carte de localisation de l'hotel de la Belgique © Capture écran google map

Pour se rendre dans leur immense complexe Hilton il faut donc prendre la route quitter Doha, rouler une heure, traverser le désert et rejoindre l’autre côté de la base de la péninsule que constitue le Qatar. Au bord de ce que les locaux appellent l’Inland Sea, les Belges sont à l’écart du tumulte de la capitale te du bouillonnement de la coupe du monde. Logé à 15 kilomètres de la frontière avec l’Arabie Saoudite, les diables rouges ont même vu sur le royaume d’Arabie de l’autre côté du Golfe de Bahreïn.

L'agitation de Doha est loin

Si l’endroit est désertique de part et d’autre une oasis artificielle a poussé autour du complexe hôtelier installé là. Terrain de tennis, de five, de basket et évidemment de football sont à disposition ainsi que des piscines diverses au long de cette infrastructure sur 2 hectares. Et à la ponte de l’hôtel une digue ultra moderne en forme de double virgule faisant office de promenade.

Bref le luxe du Qatar est là mais l’agitation de Doha est loin. Ce camp de base avait été retenu par le staff de l’équipe de France mais dans le choix final son éloignement des stades de la compétition avait constitué le point faible rédhibitoire.