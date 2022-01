Coupe du monde: Cameroun-Algérie et Egypte-Sénégal en barrages de la zone Afrique

Le tirage au sort des barrages de la Coupe du monde 2022 pour la zone Afrique aura lieu ce samedi depuis Douala, au Cameroun. Dix sélections sont concernées et les cinq mieux classées au classement FIFA (Sénégal, Maroc, Tunisie, Algérie et Nigeria) vont affronter les cinq moins bien classées (Egypte, Cameroun, Ghana, Mali et République démocratique du Congo) lors de matchs aller-retour. Le match aller a lieu chez les équipes au classement FIFA le plus faible.