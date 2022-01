Coupe du monde 2022: la date du tirage des barrages de la zone Afrique est connue

Le tirage au sort des barrages de la Coupe du monde 2022 pour la zone Afrique aura lieu samedi 22 janvier 2022 depuis la ville de Douala, au Cameroun.

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la date et l’horaire du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 pour la zone Afrique, ce lundi. La cérémonie se déroulera au lendemain du tirage de la prochaine Coupe d’Afrique des nations, organisée par la Côte d’Ivoire en 2023. Elle aura lieu au même endroit samedi 22 janvier, à Douala, au Cameroun, qui accueille actuellement la CAN 2022.

Les barrages désigneront les cinq qualifiés

Le tirage au sort, qui débutera à 16h, aura pour but de désigner les affiches des cinq barrages en matches aller-retour. Le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et le Nigeria sont têtes de série. Les cinq équipes les mieux classées affronteront les cinq équipes les moins bien classées, à savoir l’Egypte, le Cameroun, le Ghana, le Mali et enfin la République démocratique du Congo. Les équipes ont été réparties de cette façon sur la base du classement FIFA du mois de novembre 2021.

Pour pouvoir se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar, les équipes africaines engagées dans ce processus de qualification - elles étaient 54 sur la ligne de départ - doivent disputer trois tours de qualification en tout et pour tout. Elles sont les seules dans ce cas de figure. A l'issue du 2e tour, dix équipes ont obtenu le droit de disputer un dernier match pour arracher leur précieux billet pour le Qatar. Cinq d'entre elles disputeront donc la prochaine Coupe du monde l'hiver prochain.

Les qualifiés pour les barrages de la zone Afrique

Têtes de série : Sénégal, Maroc, Tunisie, Algérie et Nigéria

Non têtes de série : Egypte, Cameroun, Ghana, Mali et RD Congo