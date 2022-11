Coupe du Monde Pays-Bas – Équateur : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

Les Pays-Bas affrontent l’Équateur pour la deuxième journée de Coupe du Monde. Les deux sélections sont au coude à coude et vont tout faire pour obtenir leur ticket pour les huitièmes de finale. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Coupe du Monde Pays-Bas – Équateur en direct !

Retrouvez le match Pays-Bas – Équateur en direct sur la chaîne beIN SPORTS 1, ce vendredi 25 novembre à 17 heures. Mustapha Ghorbal, l’arbitre principal, donnera le coup d’envoi de la rencontre au stade Khalifa Stadium.

Dès 16 heures 15, l’émission “Club Qatar” vous plonge dans les coulisses du match et vous présente les équipes, avant de laisser la place à Daniel Bravo et toute l’équipe de commentateurs.

Coupe du Monde Pays-Bas – Équateur en direct : les enjeux

Les hommes de Louis van Gaal se sont imposés face au Sénégal, lors de la première journée (0-2), et prennent la tête du groupe A. La cohésion entre Frenkie de Jong et Cody Gakpo a permis aux Néerlandais d’ouvrir le score en fin de match et de débloquer la situation. Désormais, les Oranje défient la Tri. C’est la première fois depuis 2014 que les équipes se rencontrent.

À l’époque, les sélections s’étaient quittées sur un nul (1-1). Du côté de l’Équateur, le sélectionneur Gustavo Alfaro a su donner l’impulsion nécessaire pour vaincre le Qatar (0-2). Ainsi, la Tri prend la seconde place du classement, à égalité avec son adversaire du jour. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Coupe du Monde Pays-Bas – Équateur en direct !

