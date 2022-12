Coupe du Monde Pays-Bas – États-Unis : sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match ?

Les huitièmes de finale s’ouvrent ce samedi avec la rencontre entre les Pays-Bas et les États-Unis. Les deux sélections n’ont pas le choix et doivent remporter ce duel pour continuer l’aventure. Découvrez dans ces lignes sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match de la Coupe du Monde Pays-Bas – États-Unis en direct !

Vous pouvez regarder en direct le match Pays-Bas – États-Unis ce samedi 3 décembre à 16 heures, sur la chaîne beIN SPORTS 1. Le coup d’envoi sera donné par Wilton SAMPAIO, depuis le Khalifa Stadium.

Dès 15 heures, l’émission “Club Qatar” vous plonge dans les enjeux de cette rencontre éliminatoire. Puis, à 18 heures, vous retrouvez “Inside Qatar”, le magazine consacré à l’actualité du tournoi.

Coupe du Monde Pays-Bas – États-Unis en direct : les enjeux

Les Pays-Bas se sont qualifiés grâce à deux victoires contre le Qatar et le Sénégal. Ainsi, les Oranje ont fini premiers du groupe A avec 7 points, devant le Sénégal. Ce samedi, ils défient les États-Unis pour ce premier match des éliminations directes. Les sélections se sont déjà rencontrées à plusieurs reprises en match amical. Seule la dernière rencontre en 2015 a été en faveur des Américains. Pour cet affrontement des huitièmes de finale, les Yankees devront se passer de Christian Pulisic.

L’attaquant de Chelsea a été blessé face à l’Iran et sa titularisation est incertaine. Ce contre-temps est délicat pour les États-Unis qui n’ont remporté qu’un match lors des phases de groupes. L’enjeu est capital car l’une des deux Nations va rentrer à la maison après le match.

