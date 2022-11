Coupe du Monde Pays-Bas – Qatar : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

Ce mardi, les phases de groupes se terminent pour les Pays-Bas et le Qatar. Une victoire permettrait aux Néerlandais d’aller en huitièmes de finale. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Coupe du Monde Pays-Bas – Qatar en direct !

Le match Pays-Bas – Qatar est diffusé en direct sur la chaîne beIN SPORTS 1 ce mardi 29 novembre à 16 heures. Dès 15 heures, vous retrouvez la présentation des équipes et les enjeux de la rencontre dans l’émission “Club Qatar”, avant d’assister au coup d’envoi, depuis l’Al Bayt Stadium.

Offre Canal+ Regardez toute la CDM 2022 ! Avec l'offre Canal+ & beIN Sports, regardez toute la Coupe du Monde 2022 ! J'en profite !

Puis, la nouvelle émission “Inside Qatar : l’actu” vous plongera dans les coulisses de la compétition. Au programme : conférences de presse, entraînements et actualité des sélections.

Coupe du Monde Pays-Bas – Qatar en direct : les enjeux

Le Qatar, pays organisateur, a perdu ses premières rencontres face à l’Équateur (0-2) et le Sénégal (1-3). Ainsi, en s’inclinant à deux reprises, les Al-Annabi prennent la dernière place du groupe A et sont déjà éliminés de la compétition. Cependant, avant de laisser la place aux autres sélections qualifiées pour les éliminations directes, le Qatar affronte les Pays-Bas. Les Oranje ont pris la tête du classement avec une victoire et un nul contre l’Équateur (1-1). Toutefois, rien n’est encore fait pour les Néerlandais.

En effet, ils n’ont qu’un point d’avance sur le Sénégal, troisième. Ce mardi, les Pays-Bas doivent remporter la rencontre pour s’assurer une place en huitièmes de finale, au risque de voir la Tri et les Lions de la Teranga leur passer devant.

Profitez de l’offre exceptionnelle CDM 2022 proposée par RMC Sport

RMC Sport vous permet de regarder 100 % des matchs de la Coupe du Monde via l’offre d’abonnement RMC Sport + beIN SPORTS au prix de 29 euros par mois, avec engagement de 12 mois. Vous retrouvez tous les programmes des chaînes beIN SPORTS en direct sur l’écran de votre choix.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.