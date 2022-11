Coupe du Monde Pays de Galles – Angleterre : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Le Pays de Galles affronte l’Angleterre pour cette troisième journée de compétition. C’est la dernière chance pour les Gallois d’obtenir une place pour les éliminations directes. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Coupe du Monde Pays de Galles – Angleterre en direct !

Les chaînes beIN SPORTS 1 et TF1 diffusent la rencontre Pays de Galles – Angleterre ce mardi 29 novembre à 20 heures. Vanessa Le Moigne et les autres animateurs vous attendent dès 19 heures pour la présentation des sélections et les enjeux.

Offre Canal+ Regardez toute la CDM 2022 ! Avec l'offre Canal+ & beIN Sports, regardez toute la Coupe du Monde 2022 ! J'en profite

Puis, retrouvez Slavko Vincic pour le coup d’envoi en direct de l’Ahmad bin Ali Stadium. Dès la fin du match, Thomas Thouroude et Margot Dumont prennent le relai pour débriefer à chaud les rencontres de la journée.

Coupe du Monde Pays de Galles – Angleterre en direct : les enjeux

Les Dragons rouges sont derniers du groupe B, avec un match nul contre les États-Unis (1-1) et une défaite face à l’Iran (0-2). Toutefois, leur élimination n’est pas encore actée et dépend du résultat de cette rencontre, mais aussi de l’issue du match entre l’Iran et les États-Unis.

Cependant, les six dernières confrontations entre le Pays de Galles et l’Angleterre se sont soldées par une victoire des Three Lions. De leur côté, les Anglais ont pris la tête du groupe B, avec une victoire contre l’Iran (6-2) et un nul face aux Américains (0-0). Ainsi, les coéquipiers d’Harry Kane se retrouvent aux portes des huitièmes de finale. Une victoire ce mardi leur assurerait une place pour les éliminations directes.

Profitez de l’offre exceptionnelle CDM 2022 proposée par RMC Sport

Vous pouvez assister à l’intégralité des programmes de la Coupe du Monde en souscrivant l’offre d’abonnement RMC Sport + beIN SPORTS au prix de 29 euros par mois, avec un engagement de douze mois. Matchs, émissions, temps forts, actualités, la compétition n’aura plus de secret pour vous ! Retrouvez tous les contenus sur l’écran de votre choix et via l’application RMC Sport.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.