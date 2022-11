Coupe du Monde Pays de Galles – Iran : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

Le Pays de Galles et l’Iran s’affrontent pour cette deuxième journée de Coupe du Monde. Les deux sélections ne se sont pas rencontrées depuis 1978. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Coupe du Monde Pays de Galles – Iran en direct !

Le match Pays de Galles – Iran est diffusé en direct ce vendredi 25 novembre sur la chaîne beIN SPORTS 1. La prise d’antenne a lieu à partir de 10 heures, avec l’émission “Club Qatar”, présentée en alternance par Vanessa Le Moigne et les autres animateurs.

Puis dès 11 heures, vivez la retransmission de la rencontre depuis le stade Ahmed bin Ali, en compagnie de commentateurs beIN SPORTS, dont font partie Omar Da Fonseca, Philippe Genin et Patrick Guillou.

Coupe du Monde Pays de Galles – Iran en direct : les enjeux

Le Pays de Galles sort d’une rencontre difficile et intense avec les États-Unis. En effet, les Dragons rouges ont été dominés pendant toute la première période, avant de proposer un jeu plus offensif en seconde mi-temps. Les deux équipes se sont séparées sur un match nul (1-1), grâce à un penalty transformé par Bale à la 82e minute. Ainsi, les Gallois prennent la seconde place du groupe B, derrière l’Angleterre.

En face, l’enjeu est de taille pour les hommes de Carlos Quieros. Dernier du groupe, l’Iran a été battu par l’Angleterre (6-2). Les Lions de Perse n’ont pas le choix et doivent s’imposer, au risque d’être éliminés du tournoi. La rencontre sera arbitrée par Mario Escobar, aidé par Caleb Wales et Juan Carlos Mora. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Coupe du Monde Pays de Galles – Iran en direct !

