Coupe du Monde Portugal - Suisse : sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match en direct ?

Le Portugal et la Suisse se retrouvent au Qatar pour leur troisième rencontre de l’année. Les deux sélections s’affrontent pour obtenir une place en quart de finale. Découvrez ici sur quelles chaînes TV et à quelle heure voir le match en direct !

Vous retrouvez la diffusion du match Portugal – Suisse en direct, sur les chaînes beIN SPORTS 1 et TF1, ce mardi 6 décembre à 20 heures. Le coup d’envoi sera donné par César Arturo Ramos Palazuelos, depuis le Lusail Stadium. Dès 19 heures, Vanessa Le Moigne et les autres animateurs du “Club Qatar” vous attendent pour la présentation des équipes et des enjeux.

Puis, dès la fin de la rencontre, Margot Dumont et Thomas Thouroude analysent les résultats de la journée de tournoi.

Coupe du Monde Portugal- Suisse en direct : les enjeux

La Seleçao das quinas a pris la tête du groupe H avec deux victoires et une défaite. Désormais en huitièmes de finale, les Portugais défient la Suisse. Les deux équipes se sont déjà rencontrées à deux reprises en Ligue des Nations, et chaque sélection avait alors remporté un match. Cette fois-ci, l’enjeu est capital. En effet, le Portugal n’est plus allé en quart de finale depuis 2006. Du côté helvète, les huitièmes de finale représentent une étape décisive et difficile pour les Suisses.

Ils ont été éliminés à cette étape en 2006, 2014 et 2018. Toutefois, la Nati a terminé ses phases de groupes en deuxième position, ex aequo avec le Brésil. Les Suisses seront donc des adversaires de taille pour les Portugais.

