Coupe du Monde Portugal – Uruguay : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

Pour cette deuxième journée de tournoi, retrouvez le Portugal et l’Uruguay dans la course aux huitièmes de finale. Le Portugal va tout faire pour signer une nouvelle performance face à l’Uruguay. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Coupe du Monde Portugal – Uruguay en direct !

Les chaînes TF1 et beIN SPORTS 1 retransmettent en direct la rencontre Portugal – Uruguay, ce lundi 28 novembre. Dès 20 heures, les équipes se retrouvent au Lusail Stadium pour le coup d’envoi de la deuxième journée. En direct du stade, Christophe Josse, Daniel Bravo et les autres commentateurs et consultants vous plongent au cœur de ce duel.

Offre Canal+ Regardez toute la CDM 2022 ! Avec l'offre Canal+ & beIN Sports, regardez toute la Coupe du Monde 2022 ! J'en profite !

Puis, Thomas Thouroude et Margot Dumont prennent le relai pour analyser et débriefer les résultats dans l’émission “Qatar Night Show”.

Coupe du Monde Portugal – Uruguay en direct : les enjeux

C’est l’occasion pour l’Uruguay de signer une première victoire dans cette Coupe du Monde, Qatar 2022TM. En effet, la Celeste a buté contre la Corée du Sud (0-0), malgré un dispositif offensif important et de nombreuses occasions. Les joueurs de Diego Alonso sont troisièmes, ex aequo avec la Corée du Sud. Ils peuvent donc, en cas de victoire, prendre une option sur la qualification. Toutefois, le Portugal compte bien prendre sa revanche, après avoir été éliminé en 2018 en huitièmes de finale (2-1).

Pour cela, la Seleçao das quinas peut compter sur Ronaldo, Ramos ou encore Vitinha. L’enjeu est capital pour les Portugais, qui pourraient alors décrocher une place pour les éliminations directes et avoir une chance de battre leur propre record : une participation en demi-finale en 1966.

Profitez de l’offre exceptionnelle CDM 2022 proposée par RMC Sport

L’intégralité de la Coupe du Monde est diffusée sur les chaînes beIN SPORTS, accessibles via l’offre d’abonnement RMC Sport + beIN SPORTS au prix de 29 euros par mois, avec un engagement de douze mois. Vous retrouvez dès l’inscription 100 % des matchs, les émissions, les temps forts mais aussi l’actualité, sur le support de votre choix et l’application RMC Sport.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.