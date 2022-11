Coupe du Monde Uruguay – Corée du Sud : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

L’Uruguay retrouve la Corée du Sud pour leur premier match dans la compétition. C’est la troisième fois que les deux sélections se défient lors d’une Coupe du Monde. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Coupe du Monde Uruguay – Corée du Sud en direct !

La Céleste a remporté la toute première Coupe du Monde en 1930, avant de décrocher une deuxième étoile en 1950. Cette année, le sélectionneur Diego Alonso a convoqué Luis Suarez, Edinson Cavani ainsi que Federico Valverde, pour tenter d’aller en finale.

Toutefois, malgré un palmarès important en Coupe du Monde et en Copa America, les joueurs de la Céleste vont affronter des équipes déterminées et expérimentées, dont la Corée du Sud. En effet, l’effectif des Guerriers Taegeuk compte le capitaine Son Heung-min, qui évolue à Tottenham, mais aussi Hwang Hee-chan, attaquant à Wolverhampton. Les Coréens, habitués des matchs difficiles, vont tout faire pour dépasser leur record, la demi-finale du Mondial 2002. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Coupe du Monde Uruguay – Corée du Sud en direct !

Diffusion Uruguay – Corée du Sud en direct : sur quelle chaîne ?

La chaîne beIN SPORTS 1 diffuse en direct le match Uruguay – Corée du Sud, ce jeudi 24 novembre. À partir de 13 heures 15, l’émission “Club Qatar” vous plonge dans les enjeux de la rencontre, avant de laisser la place au coup d’envoi du match, à 14 heures. Les deux sélections s’affrontent sur la pelouse de l’Education City Stadium, sous le regard des commentateurs et consultants beIN SPORTS, dont font partie Christophe Josse, Omar Da Fonseca ou encore Marcel Desailly.

