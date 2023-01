Coupe du monde: Wilfrid Mbappé explique pourquoi il ne voulait pas commenter la France

Dans un entretien à l'Equipe ce samedi, Wilfrid Mbappé est revenu sur son rôle de consultant pour la télévision togolaise lors de la dernière Coupe du monde. Le père de Kylian, le meilleur buteur du tournoi, a expliqué aussi pourquoi il refusait de commenter les Bleus.

Il n'y avait pas que Kylian présent médiatiquement pour les Mbappé lors de la Coupe du monde au Qatar. Wilfrid, le père, a travaillé durant la compétition en tant que consultant pour New World Sport, une chaîne de télévision togolaise qui diffusait le tournoi dans 19 pays d'Afrique. Recruté par Christian Jeanpierre, l'ancien journaliste de TF1, le paternel de l'attaquant avait une demande très claire pour accepter le poste.

Wilfrid Mbappé refusait de travailler lors des matchs de l'équipe de France. "C'était le deal de départ, a expliqué l'homme de 52 ans à l'Equipe. J'ai voulu vivre les matchs de l'équipe de France pour moi. Je voulais qu'ils m'appartiennent. Si je travaillais dessus, ils ne m'appartenaient plus dans l'émotion."

"Je voulais pouvoir me lever et crier"

S'il ne commentait pas les matchs pour les autres rencontres, Wilfrid Mbappé participait sur le plateau ou en bord-terrain. Sauf pour les rendez-vous des Bleus alors que son fils a été particulièrement brillant. "Je voulais les vivre comme papa, supporter, admirateur, pouvoir me lever et crier! Je ne suis même jamais revenu dessus dans les débats après", a justifié Wilfrid Mbappé sur son choix.

Wilfrid Mbappé a livré ses analyses pendant cette Coupe du monde sur une chaîne qui employait aussi Emmanuel Adebayor, Mamadou Niang ou Basile Boli. "Je ne sais pas ce qui est le plus important pour apporter son avis. Avoir joué 200-300 matchs en pro ou avoir entraîné au quotidien pendant presque trente ans, a lancé l'ancien entraîneur et formateur de Bondy. Chacun a son analyse et peut la faire entendre et respecter."

"Je pense avoir une connaissance du football pour débattre et être légitime. J'ai ma vision et mon expérience", a ajouté Wilfrid Mbappé qui regardait également le Cameroun "avec les yeux de l'amour". Mais c'est bien grâce à son fils que l'ancien entraîneur a le plus vibré: "J'ai une vraie partie de moi avec Kylian. Je suis un peu sur le terrain."

Meilleur buteur de la Coupe du monde avec 8 réalisations, Kylian Mbappé a ébloui le monde du football. "Je trouve qu'on banalise trop souvent l'exceptionnel. Marquer des buts est très difficile, c'est la chose la plus dure du football, a déclaré Wilfrid Mbappé, comme un sous-entendu aux performances de son fils. Même ceux qui peuvent paraître faciles."