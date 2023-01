PSG-Riyadh Season Team: Ronaldo, Messi, Neymar et Mbappé assurent le show, le PSG victorieux et sans blessés

Les stars du PSG et de la Riyadh Season Team ont assuré le show lors du match amical entre les deux équipes ce jeudi, qui s'est conclu par une victoire 5-4 des Parisiens avec des buts de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Un match amical spectaculaire. Le Paris Saint Germain s'est imposé 5-4 face à la Riyadh Season Team à l'occasion d'un match amical entre les deux équipes ce jeudi. Les stars des deux équipes ont toutes assuré le show, avec des buts de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Ronaldo et Messi premiers buteurs

La rencontre avait démarré par un but de Lionel Messi dès la 3e minute, grâce à un très beau travail de Neymar qui lui distille un ballon de l'extérieur du pied (0-1, 3e). Un but qui lance une partie où vont se répondre les stars du ballon rond. Cristiano Ronaldo avait finalement répondu à la Pulga trente minutes plus tard, en venant transformer un penalty qu'il avait lui-même obtenu pour égaliser (1-1, 34e).

Un penalty qui laissera tout de même des traces sur la pomette de la nouvelle star d'Al-Nassr, après avoir pris le poing de Keylor Navas en pleine tête. La rencontre s'équilibrera d'autant plus à la 39e minute, lorsque Juan Bernat écope d'un carton rouge pour son tacle comme dernier défenseur. Le PSG reviendra tout de même grâce à Kylian Mbappé, qui laisse Marquinhos pousser au fond des filets le ballon du 2-1 (43e).

Sergio Ramos fautif puis buteur (puis fautif)

Alors que le match amical laisse peu de places aux coups, un défenseur saoudien viendra s'essuyer les crampons sur le pied de Neymar, qui obtient un penalty. Un penalty totalement raté par le Brésilien et capté facilement par Al Owais (45e+3). Quelques minutes plus tard, Cristiano Ronaldo marque un doublé et vient remettre les siens à hauteur du PSG, grâce à un dégagement totalement raté de Sergio Ramos (2-2, 45e+6).

De retour des vestiaires, le défenseur espagnol se rattrape bien et vient couper un centre de Kylian Mbappé qui s'était amusé à dribbler toute l'arrière garde saoudienne avant ça (2-3, 53e). Avant que Sergio Ramos soit de nouveau l'auteur d'une belle boulette défensive en intervenant trop tard sur un corner conclu par Hyun-Soo Jang (3-3, 56e).

60 minutes pour les stars de chaque équipe

Obtenant à son tour un penalty, Lionel Messi laisse Kylian Mbappé s'en charger et le tirer plein axe sous la barre de Al Owais (3-4, 60e). Toutes les stars des deux côtés sortent d'ailleurs après ce but : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Neymar et Achraf Hakimi vont prendre une place sur le banc. D'où ils seront très vivement acclamés dès qu'une caméra les montre en gros plan sur les écrans du stade.

Sur le pré, le PSG poursuit sa course en tête et Ismaël Gharbi viendra servir parfaitement Hugo Ekitike dans la profondeur, qui tranforme sans trembler en réussissant son un contre un (3-5, 78e). En toute fin de match, Talisca s'amuse à envoyer une très belle frappe de l'entrée de la surface qui trompe Danilo puis Gigio Donnarumma (4-5, 90+4e). Avec cette victoire 5-4, le PSG s'offre son premier 'titre' de l'année 2023.