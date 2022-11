Diffusion Angleterre – Iran : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

Ce lundi, l’Angleterre défie l’Iran pour le premier match du groupe B. C’est la première fois que les deux équipes se retrouvent sur un terrain de football. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir la diffusion du match Angleterre – Iran en direct !

L’Angleterre possède une équipe dynamique, menée par Harry Kane. Forts de leurs succès à l’Euro et au Mondial 2018, les Anglais arrivent confiants dans la compétition. Toutefois, les Three Lions ne pourront pas compter sur le défenseur Kyle Walker, forfait pour le premier match.

Par ailleurs, le milieu de terrain James Maddison connaît des problèmes au genou, et sa titularisation contre l’Iran est incertaine. Cependant, les joueurs de Gareth Southgate souhaitent renouer avec les victoires, eux qui ont connu une relégation en Ligue des Nations en septembre dernier. En face, l’Iran participe pour la sixième fois à la Coupe du Monde de football. L’entraîneur Carlos Quieroz a convoqué plusieurs joueurs internationaux pour l’occasion, dont Sardar Azmoun et Mehdi Taremi. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir la diffusion du match Angleterre – Iran en direct !

Diffusion Angleterre – Iran en direct : sur quelle chaîne ?

Retrouvez en direct le match Angleterre – Iran, ce lundi 21 novembre à 14 heures sur la chaîne beIN SPORTS 1. Vanessa Le Moigne, Florian Genton, François Rabiller et Darren Tulett vous donnent rendez-vous dès 13 heures pour l’émission “Club Qatar”, pour vous présenter les équipes et les enjeux de la rencontre. Sur place, Christophe Josse, Omar Da Fonseca et les autres commentateurs vous font vivre le match depuis le Khalifa Stadium.

