Coupe du Monde Danemark – Tunisie : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce mardi, le Danemark et la Tunisie font leurs premiers pas dans la compétition. C’est le moment pour les deux sélections de gagner des points avant d’affronter les tenants du titre. Dans ces lignes, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Danemark – Tunisie en direct !

Les deux équipes ne se sont pas rencontrées depuis 2002. Depuis, les Rouge et Blanc ont remporté 9 des 10 matchs des qualifications pour la Coupe du Monde, en inscrivant 30 buts pour seulement 3 encaissés.

Par ailleurs, le Danemark retrouve Simon Kjaer, le défenseur central, ainsi que Mikkel Damsgaard, l’un des piliers danois de l’Euro 2020, joué en 2021. Du côté des Aigles de Carthage, Jalel Kadri, le sélectionneur, a convoqué Montassar Talbi, qui évolue au FC Lorient, ainsi que Bilel Ifa, Dylan Bronn et Hannibal Mejbri. Ce dernier a été élu meilleur joueur des moins de 23 ans lors de la saison 2020-2021. Forte de sa victoire à la Coupe Kirin 2022, la Tunisie compte obtenir une place pour les huitièmes de finale. Dans ces lignes, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Danemark – Tunisie en direct !

Diffusion Danemark – Tunisie en direct : sur quelle chaîne ?

Retrouvez la diffusion du match Danemark – Tunisie en direct ce mardi 22 novembre à 14 heures, sur la chaîne beIN SPORTS 1. L’émission “Club Qatar”, animée par Vanessa Le Moigne et les autres présentateurs, décrypte les enjeux de cette première rencontre du groupe D, à partir de 13 heures 15. Puis, vous pourrez suivre le coup d’envoi depuis le stade Education City, en compagnie des commentateurs et consultants beIN SPORTS, dont font partie Marcel Desailly, Medhi Benatia ou encore Philippe Genin.

