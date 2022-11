Diffusion États-Unis – Pays de Galles : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce lundi, assistez à la première journée de compétition des États-Unis et du Pays de Galles. C’est la troisième fois que les deux sélections s’affrontent. Dans ces lignes, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir la diffusion du match États-Unis – Pays de Galles en direct !

Les États-Unis retrouvent le chemin de la Coupe du Monde, après avoir été éliminés en 2014 lors des huitièmes de finale. Le sélectionneur Gregg Berhalter compte dans ses effectifs le joueur de Chelsea, Christian Pulisic, ainsi que Tyler Adams (Leeds) et Weston McKennie (Juventus).

Cependant, les Stars and Stripes restent sur une défaite face au Japon (2-0) et un match nul contre l’Arabie Saoudite (0-0). Du côté des Gallois, les Dragons rouges possèdent une équipe jeune. Par ailleurs, Robert Page a sélectionné le gardien Wayne Hennessey, qui a sauvé la qualification du Pays de Galles face à l’Ukraine (1-0) en juin dernier. Dans ces lignes, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir la diffusion du match États-Unis – Pays de Galles en direct !

Diffusion États-Unis – Pays de Galles en direct : sur quelle chaîne ?

Le match États-Unis – Pays de Galles est retransmis en direct sur les chaînes TF1 et beIN SPORTS 1, ce lundi 21 novembre à 20 heures. L’émission “Club Qatar” vous plonge dans la compétition dès 19 heures 45. Florian Genton et les autres animateurs vous dévoilent ainsi les compositions des équipes et les enjeux de la rencontre. Puis, vous pourrez suivre le coup d’envoi donné au stade Al Rayyan en compagnie de Christophe Josse, d’Omar Da Fonseca et des autres commentateurs beIN SPORTS.

