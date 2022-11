Coupe du Monde France – Australie : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Cette année, la France, tenante du titre, est l’une des équipes favorites du mondial. Les Bleus affrontent l’Australie pour leur premier match des phases de groupes. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match France – Australie en direct !

En ce début de Coupe du Monde, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, fait face à plusieurs forfaits. En effet, après Paul Pogba, Christopher Nkunku et N’Golo Kanté, c’est au tour de Karim Benzema, le ballon d’or 2022, de se retirer de la course au titre.

Toutefois, l’ancien champion du monde 1998 a encore des ressources. Les attaquants Mbappé, Giroud, Dembélé ou encore Griezmann seront au rendez-vous. Cependant, avant de décrocher une troisième étoile, l’équipe de France va défier l’Australie. Les Socceroos entrent dans la compétition en ayant remporté leur cinq derniers matchs. Toutefois, les joueurs de Graham Arnold ne possèdent pas une grande expérience des compétitions mondiales, et cette première rencontre sera capitale pour la suite de la compétition.. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match France – Australie en direct !

Diffusion France – Australie en direct : sur quelle chaîne ?

Les chaînes TF1 et beIN SPORTS 1 co-diffusent la rencontre France – Australie, ce mardi 22 novembre à 20 heures. Vous retrouvez dès 19 heures l’équipe de “Club Qatar” pour vous plonger au cœur des vestiaires et des enjeux. Le coup d’envoi sera ensuite donné au Al Janoub Stadium, sous le regard des consultants beIN SPORTS, dont font partie Marcel Desailly et Luis Fernandez. Puis, après la rencontre, Thomas Thouroude et Margot Dumont vous attendent pour le debrief du “Qatar Night Show”.

