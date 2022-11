Diffusion Qatar – Équateur : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

Ce dimanche, les meilleures équipes de football se retrouvent pour l’événement sportif de l’année. Trente-deux équipes font le déplacement au Qatar, pour le lancement de la Coupe du Monde. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne regarder la diffusion du match Qatar – Équateur en direct !

Les Al-Annabi participent pour la première fois à la Coupe du Monde, et affrontent l’Équateur pour le match d’ouverture. Les deux sélections ne se sont pas affrontées depuis 2018, où les Qataris s’étaient alors imposés à domicile (4-3). Toutefois, l’attaquant de la Tricolor, Enner Valencia, compte emmener ses coéquipiers en finale.

L’homme fort de Gustavo Alfaro fera face à Akram Afif. L’international Qatari a été élu meilleur passeur de la Coupe d’Asie en 2019, où le Qatar est sorti vainqueur. Par ailleurs, l’Émirat et la Tri retrouvent le Sénégal et les Pays-Bas dans le groupe A. C’est donc l’occasion de gagner les premiers points et de prendre la tête du classement. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne regarder la diffusion du match Qatar – Équateur en direct !

Diffusion Qatar – Équateur en direct : sur quelle chaîne voir le match ?

Ce dimanche 20 novembre à 17 heures, assistez au coup d’envoi du match Qatar -Équateur en direct sur les chaînes TF1 et beIN SPORTS 1. Dès 15 heures 40, vous retrouvez la cérémonie d’ouverture depuis le Al-Bayt Stadium, en compagnie de l’équipe de commentateurs beIN SPORTS, dont Christophe Josse, Philippe Genin ou encore Patrick Guillou. En plateau, les consultants Mehdi Benatia et Benjamin Moukandjo, ainsi que Arsène Wenger et Marcel Desailly vous apporteront leur éclairage en direct.

Chaque jour, suivez en direct les rencontres de la Coupe du Monde de football via l’offre d’abonnement RMC Sport + beIN SPORTS + Amazon Prime + Ligue 1 au prix de 25 euros par mois pendant six mois, puis 37 euros par mois, avec un engagement de 12 mois. Matchs, émissions ou temps forts, plongez au cœur de la compétition avec beIN SPORTS !

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.