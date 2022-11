EN DIRECT Coupe du monde: Suivez Argentine-Arabie Saoudite en live

Bonjour et bienvenue à tous pour ce live

L'Argentine entame ce mardi la compétition face à l'Arabie Saoudite. Un obstacle à la portée de Lionel Messi (qui a confirmé lundi qu'il disputait sa dernière Coupe du monde). Mais les hommes d'Hervé Renard ont l'avantage de jouer quasiment à domicile. Même si le sélectionneur français a confirmé qu'il n'espérait pas sortir des poules dans ce groupe relevé avec aussi la Pologne et le Mexique, qui s'affronteront à 17h, pas question pour autant de servir de faire-valoir et d'échauffement aux ciel et blanc, particulièrement vu l'horaire du match (11h en France, 13h heure locale) et la potentielle chaleur. Un match à suvire aussi à la radio sur l'antenne 100% coupe du monde de RMC, par ici.