Coupe du monde 2022: "Défaite historique", "tempête de sable"… la presse argentine est abasourdie

L’Argentine s’est inclinée face à l’Arabie saoudite lors de son entrée en lice à la Coupe du monde 2022, ce mardi au Qatar (2-1). Un coup de tonnerre accueilli avec stupéfaction par les médias argentins, choqués par la défaite de Lionel Messi et ses partenaires.

Ils n’en reviennent pas. Comme toute la planète foot, l’Argentine a vécu avec stupéfaction la déroute de son équipe face à l’Arabie saoudite lors de son entrée en lice à la Coupe du monde 2022, ce mardi au Qatar (2-1). "Une défaite historique", résume La Nacion sur son site, alors que l'Albiceleste pouvait égaler le record d'invincibilité de l'Italie après 36 matchs sans perdre. "L’équipe nationale a été engloutie dans une tempête de sable et l’horizon s’est obscurci, illustre le quotidien. Elle ne s’attendait pas à un tel coup au menton. La gifle définitive est arrivée lorsque Al-Dawsari a surpris l'Argentine avec un but impossible, l’un de ceux que l'Argentine avait imaginé pour elle-même, avec Messi dans le rôle principal. Mais au milieu de toutes ces rêveries, elle s’est cassée le nez en heurtant un mur."

Même constat pour Olé, qui parle d’un "coup d’état mondial". "Incroyable. Un gros coup de poing, la tête contre le mur. Le genre qui vous laissera une trace pendant longtemps", écrit le journal sur son site, avant de pointer les carences de la formation de Lionel Scaloni: "Le manque de réaction, l'absence de jeu collectif, le manque de pression ou de solidité défensive sont autant de choses qui ont fairt défaut à cette équipe. L'Argentine a perdu bien plus qu'un match contre l'Arabie Saoudite. Les joueurs ont oublié leurs principes dans le vestiaire et ont commencé la Coupe du monde de la pire des manières."

"Ce coup dur doit servir de réveil"

Après ce revers inattendu, l’Albiceleste se retrouve déjà au bord du précipice dans le groupe C. Il faudra aller chercher la qualification contre le Mexique (samedi à 20h) et la Pologne (le 30 novembre). Pour éviter un flop retentissant. "Ce coup dur doit servir de réveil, une sorte d'alarme pour revenir aux bases qui leur ont permis de remporter la Copa América et de gagner le titre de candidat au sacre mondial (...) Maintenant, l'Argentine n'a plus le droit à l'erreur pour atteindre les 8es de finale. Elle doit s'améliorer après avoir perdu contre l'équipe supposée la plus faible du groupe ", conclut Olé.

TyC Sports met tout de même en avant les déclarations positives de Lionel Messi après la rencontre: "Les gens doivent avoir confiance. C'est un coup dur pour tout le monde, pour les fans et pour nous car on ne s’attendait pas à commencer comme ça. Mais les gens doivent savoir que ce groupe ne les laissera pas tomber. Nous allons jouer encore deux matchs, nous dépendons de nous-mêmes. Nous allons y aller et faire front." Un discours optimiste repris par Lionel Scaloni, qui attend mieux de ses hommes dans les jours à venir: "Nous devons nous ressaisir. Nous devons gagner les deux prochains matchs, nous n'avons pas à analyser quoi que ce soit de plus que cela. C’est un jour triste, mais nous devons garder la tête haute et continuer".