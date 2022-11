Argentine-Arabie Saoudite: le but sensationnel d’Al-Dawari qui a renversé les Argentins

L’Arabie Saoudite a créé la sensation en bousculant l’Argentine, ce lundi, lors de la Coupe du monde 2022. Après avoir été menés sur un penalty très généreux transformé par Lionel Messi, les joueurs d’Hervé Renard sont revenus dans le match, avant de passer devant grâce à un bijou de Salem Al-Dawsari, l’ailier d’Al-Hilal.

Il s’en souviendra toute sa vie. Et son pays aussi. Salem Al-Dawsari s’est offert un moment de gloire inattendu ce lundi à la Coupe du monde 2022. L’ailier de l’Arabie Saoudite a inscrit un but sensationnel face à l’Argentine, dans le premier match du groupe C. A la lutte avec plusieurs adversaires dans la surface, le joueur d’Al-Hilal a réussi un joli crochet, avant d’envoyer une frappe enroulée du droit, que Damian Martinez n’a pu qu’effleurer.

Un bijou qui a permis aux joueurs d’Hervé Renard de repasser devant au tableau d’affichage, après l’ouverture du score sur penalty de Lionel Messi sur un penalty très généreux (10e) et l’égalisation de Saleh Al-Shehri d’une frappe croisée (48e).

Un passage raté à Villarreal

C’est évidemment le but le plus important de la carrière d’Al-Dawsari. Son 18e en 72 sélections. A 31 ans, le droitier d’1,71m a passé quasiment toute sa carrière à Al-Hilal, en Arabie Saoudite. Sa seule expérience à l’étranger s’est conclue par un échec, début 2018, à Villarreal.

En six mois passés au sein du sous-marin jaune, il n’a disputé qu’un match de Liga. Le temps d’une demi-heure lors d’un nul face au Real Madrid (2-2). Avant ce moment de pur folie face à l’Argentine, dans un stade Lusail en fusion, garni par de nombreux supporters de l’Arabie Saoudite.