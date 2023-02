FIFA The Best: les finalistes pour le trophée de meilleur gardien sont connus

L’Argentin Emiliano Martinez, le Marocain Yassine Bounou et le Belge Thibaut Courtois sont en concurrence pour le trophée The Best récompensant le meilleur gardien au monde.

Qui succèdera au Sénégalais Edouard Mendy ? Les trois finalistes pour le trophée The Best de meilleur gardien du monde ont été dévoilés ce mercredi par la FIFA. L’Argentin Emiliano Martinez (Aston Villa), vainqueur de la Coupe du monde 2022, est en concurrence avec le Marocain Yassine Bounou (Séville), demi-finaliste au Qatar, et le Belge Thibaut Courtois, champion d’Espagne et d’Europe la saison dernière avec le Real Madrid.

La cérémonie aura lieu le 27 février

Cette année, seules les performances réalisées entre le 8 août 2021 et le 18 décembre 2022, date de la finale du Mondial, sont prises en compte. Le gagnant sera connu lors d'une cérémonie organisée à Paris le 27 février. Il y avait initialement cinq portiers en lice, mais les Brésiliens Ederson et Alisson ont été écartés par un panel d’experts. Le grand vainqueur sera désigné par un jury international composé de sélectionneurs, de capitaines d’équipes nationales, de journalistes, mais aussi de supporters invités à voter pour leur chouchou sur le site de la FIFA.

Les quatre composantes de ce jury disposent du même poids électoral, ce qui signifie que le vote de chacune d'entre elles compte pour 25% du résultat. Parmi les trois finalistes, Courtois est le seul à avoir déjà gagné ce trophée, en 2018. Gianluigi Buffon, Alisson, Manuel Neuer et Edouard Mendy ont également inscrit leur nom au palmarès. Concernant le trophée The Best de meilleur joueur, ils sont pour l’instant 14 en lice : Julian Alvarez, Jude Bellingham, Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Robert Lewandowski, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Neymar, Mohamed Salah et Vinicius Junior.

Et pour le trophée de meilleur coach, les cinq finalistes sont : Didier Deschamps, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Walid Regragui et Lionel Scaloni. Chez les femmes, le trophée de meilleur gardien se jouera entre l'Allemande Ann-Katrin Berger (Chelsea), la Chilienne Christiane Endler (OL) et l'Anglaise Mary Earps (Manchester United).