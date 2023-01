Coupe du monde 2022: la nouvelle fête organisée par Emiliano Martinez pour célébrer le titre

Un mois et demi après la victoire en finale de la Coupe du monde 2022 face à la France, Emiliano Martinez a organisé une nouvelle fête pour célébrer le sacre de l'Albiceleste.

Les célébrations continuent pour Emiliano Martinez. Six semaines après la victoire de l'Argentine en finale de la Coupe du monde 2022 face à la France, le gardien de l'Albiceleste a profité d'un week-end sans match pour organiser une nouvelle fête au Belfry Hotel à Birmingham. Lors de cette soirée placée sous le thème du blanc, le trophée du Mondial, ainsi que son Gant d'or, étaient exposés à côté des décorations et des photos retraçant le triomphe de l'équipe de Lionel Messi au Qatar.

Les invités, parmi lesquels se trouvait son coéquipier d'Aston Villa Philippe Coutinho, ont pu danser sur la musique de l'artiste Fer Palacio, qui a partagé des clichés sur les réseaux sociaux. On le voit notamment prendre la pose avec Emiliano Martinez et la Coupe du monde.

Tatouage et chien de garde

Depuis son retour du Qatar, où il avait beaucoup fait parler de lui en raison de sa célébration obscène sur le podium avec son trophée de meilleur gardien du tournoi, Emiliano Martinez a fêté comme il se doit le plus beau titre de sa carrière. Le gardien d'Aston Villa s'est d'abord fait tatouer la Coupe du monde sur le mollet de son arrêt face à Randal Kolo Muani à la dernière seconde de la prolongation. "Dibu" s'est également offert un chien de garde pour protéger ses trophées. Des célébrations jugées excessives pour certains.

Mais le gardien des Villans peut compter sur le soutien de ses compatriotes, notamment Nicolas Tagliafico. Le défenseur de l'OL a affirmé que le joueur de 30 ans était quelqu'un "d'un peu fou" mais "une bonne personne". "Je crois que quand on réussit quelque chose de si grand comme un Mondial, il y a des émotions qui explosent et de l'adrénaline. Cela peut faire que l'on peut agir bizarrement. Nous on le savait déjà de notre côté qu'il était un peu fou mais vu de l'extérieur je peux comprendre que cela puisse donner une mauvaise impression, a confié Tagliafico avant le déplacement des Gones à Ajaccio ce dimanche. J'espère que les gens peuvent comprendre que l'on est pas champion du monde tous les jours ni facilement et qu'il y a peut-être un moment où on contrôle moins les émotions."