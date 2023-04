France-Argentine: Emiliano Martinez révèle le secret du tir au but de Dybala face aux Bleus

Quatre mois après la finale de Coupe du monde 2022 remportée par l’Argentine face à l’équipe de France, le gardien de but argentin Emiliano Martinez a expliqué pourquoi Paulo Dybala, troisième tireur de l’Albiceleste lors de la séance des tirs au but, a trompé Hugo Lloris.

Qui a dit que la séance de penalties s’apparentait à une loterie ? Quatre mois après la défaite de l’équipe de France en finale de la Coupe du monde 2022 contre l’Argentine (3-3, 4 tab à 2), la séance de tirs au but hante toujours les joueurs de Didier Deschamps. Si le sélectionneur tricolore n’a jamais été un grand fan du travail spécifique sur les penalties arguant que le contexte à l’entraînement n'est pas comparable à celui d'un match, les Argentins, eux, avaient minutieusement préparé cet exercice.

Interrogé par la légende d'Arsenal Ian Wright dans l'émission "Behind The Game" sur Youtube, Emiliano Martinez a ainsi indiqué avoir observé "cinq ou six tireurs" tricolores avant la finale du Mondial. "On a travaillé sur Giroud, il n’était pas sur le terrain. Dembélé, pas sur le terrain. Griezmann, pas sur le terrain. Mais qui est sur le terrain ?", rembobine-t-il.

"Si j’arrête le premier penalty, il faut tirer le suivant au milieu"

Héros argentin, Martinez n'a rien pu faire face à Kylian Mbappé, premier tireur français, malgré les conseils de Lionel Messi. Mais il a vite placé son équipe sur la voie du triomphe en repoussant le tir de Kingsley Coman, le deuxième tireur tricolore. Le portier d'Aston Villa ne s’est d'ailleurs pas contenté de cet exploit. C’est aussi en grande partie grâce à lui que Paulo Dybala, deuxième tireur de l’Albiceleste, a marqué et confirmé l’avance prise par l’Argentine durant cette séance.

"Je leur ai dit (à ses partenaires) : "Si j’arrête le premier penalty, il faut tirer le suivant au milieu." Vous savez pourquoi ? C’est venu de mon entraînement psychologique depuis des années. Quand je sauve le premier penalty, la pression est sur l’autre gardien. Alors il va plonger. On ne veut pas avoir l’air stupide dans une finale de Coupe du monde en restant debout au milieu." Martinez a eu le nez creux. Hugo Lloris a plongé vers son poteau gauche. Et Paulo Dybala a tiré plein axe, à ras de terre. Une réussite qui beaucoup à son héros et pas grand-chose à une histoire de loterie.