EN DIRECT - Coupe du monde: suivez France-Argentine en live

Ca y est, on y est: il y avait 32 équipes sur la ligne de départ, il n'en reste plus que 2: les tenants du titre français et l'équipe du septuple ballon d'or qui n'a jamais remporté le plus beau des trophées: Lionel Messi. Entre la France et l'Argentine, l'histoire sera forcément belle à la fin, mais forcément plus belle pour nous si la France gagne.

Ils étaient peu à envisager une victoire finale de l'Argentine après sa défaite surprise au premier match face à l'Arabie Saoudite, mais après une victoire aux forceps et dans la nervosité face aux Pays-Bas, puis une démonstration face à la Croatie en demi-finale, c'est la dernière marche, la plus haute, celle contre laquelle Lionel Messi a buté en 2014.

Et encore une fois, il devra faire face à un monstre de réalisme, cette fois avec l'équipe de France de Didier Deschamps qui plie mais ne rompt pas comme face à l'Angleterre en quart de finale puis le Maroc en demi-finale, mais qui doit faire face à un virus qui touche de nombreux cadres des Bleus.

Les compos seront connues aux alentours de 14h30. Coup d'envoi à 16h sur BeIn Sport et TF1.