Algérie: "C'est ce mec-là qui me juge ?", la réponse très sèche de Belmadi à Chapron

Djamel Belmadi a répondu à Tony Chapron dans Rothen s’enflamme, ce lundi sur RMC. L’ancien arbitre de Ligue 1 avait fustigé le sélectionneur algérien il y a quelques jours, après sa sortie sur l’arbitre du match Algérie-Cameroun.

Djamel Belmadi avait quelques comptes à régler, lundi soir dans Rothen s’enflamme sur RMC. "J’en ai gros sur la patate concernant une personne comme celle-là, avec ce qu’il traîne derrière lui", a lancé le sélectionneur algérien au sujet de Tony Chapron, l’ancien arbitre de Ligue 1 qui l’avait vivement critiqué il y a quelques jours.

"Lui, il rentre dans les insolites. Il a balayé un joueur, il a taclé un joueur, et il lui a mis un carton rouge, a souligné Belmadi, rappelant l’épisode entre Tony Chapron et le joueur du FC Nantes Diego Carlos. Que tu le tacles, que tu lui fasses mal, tu peux à la limite t’excuser. Mais que tu lui mettes un carton rouge, c’est le summum. Et que ce gars-là me dise médiocre…"

Djamel Belmadi a ensuite évoqué un autre épisode de la carrière Chapron. En 2011, l’arbitre avait exclu Kamel Chafni après que celui-ci se soit plaint d’avoir reçu des insultes racistes de la part d’un arbitre assistant, lors de Brest-Auxerre.

"C’est ce mec-là qui me juge ? C’est l’hôpital qui se fout de la charité"

"Quand un joueur se fait insulter, ou estime s’être fait insulter, un peu d’empathie, écoute-le. Je ne te dis pas de le croire sur parole, mais fais un peu comme les arbitres anglais, un peu de psychologie. Peut-être que le gars il est heurté. La première chose que tu fais c’est de lui mettre un carton rouge. C’est ce mec-là qui me juge? C’est l’hôpital qui se fout de la charité."

Il y a quelques jours, Tony Chapron avait en effet qualifié Djamel Belmadi de "médiocre": "Les médiocres trouvent toujours des boucs-émissaires, c’est le cas de Belmadi (…) Les champions trouvent des solutions et les médiocres cherchent des excuses. Belmadi est un médiocre." Il avait aussi appelé à une suspension pour le sélectionneur algérien après ses déclarations virulentes envers l’arbitre d’Algérie-Cameroun.