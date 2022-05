Algérie: Belmadi a pensé à partir après la non-qualification pour le Mondial... avant d'entendre "la voix du peuple"

Vainqueure de la CAN 2019, l’Algérie a connu deux échecs retentissants ensuite: une élimination en phase de groupes de la CAN 2022 et une non-qualification pour le Mondial au Qatar. Très marqué, Djamel Belmadi a songé à quitter son poste de sélectionneur, comme il l’a confié ce lundi dans Rothen s'enflamme, sur RMC. Avant de se raviser, touché par le soutien populaire.

Dans une vidéo publiée par la Fédération algérienne de football, le 24 avril dernier, Djamel Belmadi avait annoncé rester le sélectionneur de l’Algérie, trois semaines après la non-qualification pour la prochaine Coupe du monde. A la tête des Fennecs depuis août 2018, le sélectionneur vainqueur de la CAN en 2019 est passé par des moments difficiles suite à cette amère désillusion.

Après le "choc" de l'élimination dans les dernières minutes des barrages face au Cameroun (défaite 2-1 après prolongation) – que l’Algérie tente toujours de faire rejouer via un recours déposé auprès de la FIFA –, Belmadi avait demandé un temps de réflexion. Une élimination perçue comme polémique par le sélectionneur et sa Fédération, qui avait crié à un "arbitrage scandaleux" du Gambien Bakary Gassama.

"Est-ce que ça m’a traversé l’esprit d’arrêter? Bien sûr. Tu estimes que tu n’as pas atteint un objectif, peu importe les circonstances, tu te retires, a-t-il confié lundi sur RMC dans "Rothen s’enflamme". J’estime que je n’ai pas atteint l’objectif que j’avais dans mon contrat moral, et donc qu’il fallait laisser sa place à quelqu’un d’autre. Mais j’ai entendu la voix du peuple algérien, qui dans son ensemble, avait envie de me voir continuer, avec mon staff. Je ne peux pas ne pas être attentif à ça."

"J’étais prêt à me retirer sans le moindre bruit"

"J’ai été voir aussi les dirigeants, savoir s’ils avaient envie de bosser avec moi ou pas, a poursuivi Belmadi. J’en ai parlé au président de la Fédé (Amara Charaf-Eddine), qui est démissionnaire mais qui n’est pas encore parti. Je lui ai dit que j’étais prêt à me retirer sans le moindre bruit, on se serre la main, au revoir. Eux-mêmes n’ont pas voulu que j’arrête la sélection, donc j’ai continué."

Toujours sous contrat avec l’Algérie jusqu’au 31 décembre 2022, soit après le Mondial au Qatar auquel les Fennecs aspiraient à participer, Belmadi (46 ans) a confié être surtout lié moralement à sa sélection lorsqu’il lui a été demandé s’il souhaitait prolonger au-delà.

"Contractuellement, je n’en ai même pas besoin, a-t-il assuré. Même si à un moment donné, il va bien falloir faire quelque chose. Je ne peux pas être sans contrat juridiquement. (…) Je ne veux pas faire de plans sur la comète, on va se relever tous ensemble, on va faire ce qu’on sait faire, à savoir jouer au foot du mieux possible, et on verra."