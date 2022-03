Algérie-Cameroun: Belmadi endeuillé par la disparition de sa tante

En conférence de presse mardi soir, après la terrible défaite de l'Algérie contre le Cameroun (2-1 après prolongation) en barrages pour la Coupe du monde 2022, Djamel Belmadi a confié avoir perdu sa tante.

L’émotion était trop forte. Abattu après la défaite de l’Algérie à la dernière seconde contre le Cameroun mardi soir (2-1 après prolongation), en barrages pour la Coupe du monde 2022, Djamel Belmadi s’est effondré sur la pelouse du stade Mustapha-Tchaker de Blida, fief jusque-là imprenable des Fennecs. En larmes, à genoux, le sélectionneur algérien est apparu extrêmement touché, inconsolable même.

"Ce soir, j’ai perdu aussi ma tante"

"On est effondré. On a mis notre vie entre parenthèses pour ce match. Pour notre pays, notre peuple, a-t-il reconnu après la rencontre. Le ciel nous est tombé sur la tête. C'est du football, c'est du sport. Mais c'est toute notre vie, en même temps. Le château de cartes s'effondre. Tout le monde est abattu. On ne se voyait pas ne pas y aller. Quelle cruauté de finir comme cela à 10 secondes de la fin."

C’est un but au bout du suspense de Karl Toko Ekambi (120e+4) qui a envoyé le Cameroun au Mondial, brisant le rêve des Fennecs, victorieux à l’aller à Douala (1-0).

En conférence de presse, Belmadi a aussi révélé une très triste nouvelle. "Ce soir, j’ai perdu aussi ma tante", a-t-il confié. Sur un plan personnel, le coach champion d'Afrique 2019, en poste depuis août 2018, a laissé planer le doute sur son avenir : "Ces quatre ans à la tête de cette sélection ont été quatre années de bonheur au vu du travail effectué. Il n’empêche qu’on avait un objectif, et on ne peut pas passer à côté de ça. C’est difficile de parler d’avenir. Tout le monde est abattu. On ne se voyait pas rater cette Coupe du monde. Un bilan sera fait mais pour l’instant, la déception domine."