Angleterre: déjà absent contre la Hongrie, Sancho retourne à Manchester

Déjà absent contre la Hongrie, Jadon Sancho ne participera pas aux deux autres matchs de l'Angleterre comptant pour les éliminatoires à la prochaine Coupe du monde. L’attaquant rentre à Manchester pour être disponible le week-end prochain en Premier League.

Pas de matchs internationaux pour Jadon Sancho. Après avoir reçu un coup à l'entraînement, l'ailier anglais a été autorisé à rentrer à la maison. Déjà absent lors de la large victoire de l'Angleterre en Hongrie (4-0), jeudi dernier, il va manquer les rencontres face à Andorre et la Pologne.



En concertation avec le joueur et son club, le staff de Gareth Southgate a décidé de libérer la recrue estivale de Manchester United. Jadon Sancho sera de retour à Manchester dans les prochaines heures afin de récupérer pour être prêt lors de la reprise de la Premier League, le week-end prochain.



"Jadon Sancho ne participera pas aux prochains matches de qualification de l'Angleterre pour la Coupe du monde de la Fifa contre Andorre et la Pologne. Après une évaluation plus poussée, le joueur de 21 ans a rejoint son club et devrait être rétabli à temps pour le match de Manchester United contre Newcastle United le samedi 11 septembre", détaille la fédération dans un communiqué.

L’Angleterre en tête du groupe I

L’Angleterre, vice-championne d’Europe, est en tête du groupe I avec douze points. Les hommes de Gareth Southgate sont invaincus avec quatre victoires en autant de matchs. Face à Andorre, dimanche à 18h, et la Pologne, trois jours plus tard à 20h45, les Three Lions peuvent faire un grand pas vers le Qatar.