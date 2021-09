France-Finlande en direct: double surprise dans la défense des Bleus

France-Finlande en direct: les Bleus doivent enfin réagir

Cinq matchs nuls d'affilées, des prestations décevantes face à la Bosnie-Herzégovine (1-1) et l'Ukraine (1-1)... Les Bleus sont dans le dur et doivent enfin réagir en haussant leur niveau ce mardi soir à Lyon (20h45), face à la Finlande. Le Lyonnais Karim Benzema va découvrir le stade de Décines et retrouver les supporters lyonnais et ses proches. Mais l'essentiel pour l'équipe de France est de s'imposer pour prendre de l'air dans le groupe D des qualifs pour la Coupe du monde.