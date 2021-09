Equipe de France: les statistiques inquiétantes des attaquants bleus

Malgré une ligne d’attaque sur le papier séduisante, l’équipe de France peine dans l’animation offensive depuis le début de l’Euro. Et les joueurs concernés ont un rendement assez hétérogène.

Sachant que l’équipe de France a concédé l’ouverture du score lors de ses cinq dernières sorties, et qu’elle a encaissé huit buts lors de ces cinq mêmes matchs, c’est peut-être davantage en pensant à son secteur défensif que Didier Deschamps se creuse la tête ces derniers jours. Mais l’attaque tricolore, elle non plus, n’est pas dans une forme étincelante.

Alors oui, on a connu une ligne offensive en plus mauvais état que ça: les Bleus ont marqué lors de leurs douze dernières rencontres, et même quand ils se sont fait sortir de l’Euro par la Suisse, ils avaient trouvé trois fois le chemin des filets avant cela. Il n’empêche que depuis le début du championnat d’Europe, ils peinent globalement dans l’animation, et la création d’occasions.

Le problème est avant tout collectif. Entre la recherche d’un système idoine par Deschamps, des positionnements parfois questionnables, ou encore la réintégration express de Karim Benzema, l’attaque française, notamment son trio KB9-Griezmann-Mbappé, manque incontestablement d’automatismes. Mais le rendement individuel de chaque attaquant tricolore est aussi à prendre en compte. Et sur ce point-là, personne ne surnage actuellement.

Mbappé est servi dans la surface... mais coince dans la finition

Absent contre l’Ukraine (1-1) samedi, et encore ce mardi contre la Finlande, Kylian Mbappé est clairement le joueur offensif français le plus en difficulté si l’on regarde les statistiques de chacun depuis le match contre l’Allemagne, le 15 juin dernier.

En 480 minutes sur le terrain, le Parisien n’a pas marqué un seul but, alors qu’il est pourtant le joueur à tenter le plus sa chance, avec 2,8 tirs en moyenne pour 90 minutes de jeu, contre 2,7 pour Kingsley Coman, le joker de luxe de DD, 2,6 pour Karim Benzema, et 1,9 pour Antoine Griezmann.

Mbappé est aussi celui qui touche le plus de ballons dans la surface adverse (8,4 en moyenne pour 90 minutes de jeu), et d’assez loin, puisque Coman suit avec 7 ballons en moyenne, ce qui est plus que Benzema (4,6) et beaucoup plus que Griezmann (1,2).

Les stats du trio Griezmann-Mbappé-Benzema © RMC Sport

Griezmann en facteur X ?

Cette faible moyenne chez l’ancien Barcelonais – qui redescend et défend beaucoup – interroge sur son positionnement, sans doute trop loin du but adverse. Ce qui pourrait changer face à la Finlande, puisqu’en l’absence de Mbappé et Coman (qui a la meilleure moyenne d’occasions créées par match), Griezmann devrait faire la paire avec Benzema.

En contrepartie, le Colchonero est l’attaquant français qui touche le plus de ballons au total (63 pour 90 min de jeu, contre 58 pour Coman, 49 pour Benzema et 46 pour Mbappé), celui qui tente et réussit le plus de passes dans le camp adverse, et celui qui a le meilleur pourcentage de duels gagnés (53,8%), devant Benzema (48%) et Coman (43,5%) alors que Mbappé est dernier dans ce domaine (37%), alors que son jeu recherche régulièrement l'élimination de l'adversaire.

Sachant que Benzema a pour sa part les meilleures stats en termes de finition (4 buts en 451 minutes, soit un but toutes les 113 minutes ou tous les 3,3 tirs, et 46,2% de tirs cadrés), l’association des deux Madrilènes ce mardi à Lyon pourrait donc se révéler intéressante.