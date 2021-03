Ibrahimovic se proclame nouveau roi de Suède après son retour en sélection

Zlatan Ibrahimovic a rejoué avec la Suède pour la première fois depuis 2016, jeudi lors de la victoire face à la Géorgie (1-0). L’attaquant a célébré son retour en se proclamant roi de Suède à la place de Charles XVI Gustave.

Zlatan Ibrahimovic (39 ans) a renoué le fil de son aventure avec la Suède, jeudi soir lors de la victoire face à la Géorgie (1-0), lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Titulaire, l’attaquant n’a pas marqué mais a offert la passe décisive sur le but de Viktor Claesson (34e). Il a finalement été remplacé à la 84e minute par Robin Quaison. Zlatan a salué ce retour par un message "royal" sur son compte Twitter en s’auto-proclamant comme le successeur de l’actuel Roi de Suède, Charles XVI Gustave, en fonction depuis plus de 47 ans. Il s’est renommé "Charles XVII Gustave".

En conférence de presse, l’ancien Parisien s’est montré un peu plus mesuré même s’il a affiché son habituel degré d’exigence. "Je pense que nous avons fait un peu trop d'erreurs faciles aujourd'hui, a-t-il regretté. Si nous pouvons remédier à cela, nous serons plus dangereux en attaque. J'avais d'excellentes sensations sur le terrain, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même à chaque fois pour aider les coéquipiers, pour m'aider moi-même et pour être performant." Il a ajouté avoir eu "l'impression que c'était (s)on premier match international".



Face à la Géorgie, Zlatan, très ému face à la presse cette semaine, a fêté sa 117e cape avec la Suède avec qui il souhaite disputer l’Euro l’été prochain.



"Zlatan est avec nous depuis deux jours pour les séances d'entraînement, donc si l'on regarde ça, je pense qu'il s'est bien débrouillé, a déclaré Janne Andersson, le sélectionneur suédois. Mais je pense que le match de ce soir était un match frustrant, nous prenons les trois points, nous sommes heureux avec ça mais nous devons analyser ce qu'il s'est passé et faire les choses beaucoup mieux." Zlatan et la Suède ont un autre rendez-vous dimanche avec un déplacement au Kosovo (20h45).