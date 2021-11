Un hommage aux victimes des attentats de 2015 prévu avant France-Kazakhstan

Ce samedi 13 novembre, l’équipe de France affrontera au Parc des Princes le Kazakhstan (à 20h45) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Mais cette date fait aussi écho aux attentats du Bataclan en 2015. La FFF a annoncé qu’avant la rencontre, un hommage allait avoir lieu.

Le 13 novembre 2015, l’Equipe de France affrontait l’Allemagne au Stade de France en match amical. Mais dans le même temps, l’horreur se produit à Paris. Alors qu’un concert a lieu au Bataclan, des terroristes investissent les lieux et perpètrent des tueries qui feront une centaine de victimes. Dans le même temps, un kamikaze se faisait exploser devant le Stade de France.

Six ans plus tard, les Bleus affronteront à cette même date le Kazakhstan au Parc des Princes (à 20h45), dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ce mercredi, la FFF a annoncé qu’un hommage aux victimes allait avoir lieu avant la rencontre: "Une minute de silence sera observée avant le coup d’envoi. Les joueurs de l’Equipe de France porteront un brassard spécial. Le Parc des Princes sera habillé du Bleuet et celui-ci figurera sur le maillot géant lors de la cérémonie d’avant-match".

Une collecte de dons mis en place

Une collecte de dons sera également mise en place ainsi qu'une vente solidaire. Des actions menées par des bénévoles de Bleuet de France, une association de solidarité aux anciens combattants, aux victimes de guerre et d’actes de terrorisme.

Pour rappel, le procès de ces attentats se tient en cette période devant la cour d’assises spéciale de Paris.