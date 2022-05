Croatie: des dizaines de blessés après des heurts entre policiers et supporters du Hajduk Split

Des heurts entre policiers et supporters du Hajduk Split ont fait 35 blessés samedi soir, dont une majorité de membres des forces de l'ordre, a-t-on appris dimanche de sources policières.

Des heurts entre policiers et supporters du Hajduk Split ont fait 35 blessés samedi soir, dont une majorité de membres des forces de l'ordre, a-t-on appris dimanche de sources policières. Les incidents sont survenus sur une autoroute, sur laquelle les forces de l'ordre escortaient environ 1.600 membres du groupe de supporters Torcida, après une rencontre du Hajduk face à son grand rival le Dinamo Zagreb.



Plusieurs centaines de ces fans ont attaqué 16 policiers, leur lançant des pierres, de bouteilles, des chaînes ou encore des extincteurs selon Damir Baric, un responsable de la police.

Le Dynamo Zagreb champion

Les policiers ont répliqué en faisant usage de leurs armes, en tirant en l'air ou au sol pour faire reculer leurs agresseurs et demander des renforts, selon M. Baric. Deux supporters ont été blessés par balle, sans que leur vie soit en danger, sans doute touchés par des projectiles qui ont ricoché par terre, selon la police.



Vingt policiers en tout ont été blessés et 43 supporters ont été interpellés. Les supporters du Hajduk Split qui avaient fait le déplacement à Zagreb n'ont même pas pu assister au match, remporté 3-1 par le Dinamo, parce qu'on leur a refusé d'entrer dans le stade avec leurs bannières et autres accessoires. Le Dinamo Zagreb a été sacré champion de Croatie à l'issue de la saison qui s'est achevée samedi, sept points devant le Hajduk Split, 2e.