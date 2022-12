Dates, format, participants… Tout savoir sur la nouvelle Coupe du monde des clubs à 32 équipes

Gianni Infantino a annoncé ce vendredi qu’une Coupe du monde des clubs à 32 équipes allait voir le jour en 2025. Si le patron de la FIFA a indiqué que "les détails allaient être élaborés dans les prochaines semaines ou mois", voici tout ce qu’il faut savoir sur cette révolution annoncée.

Oubliez tout ce que vous connaissez de la Coupe du monde des clubs. En 2025, le tout nouveau tournoi de la FIFA, annoncé par Gianni Infantino ce vendredi, n’aura rien à voir avec la compétition créée il y a 22 ans par l’instance qui régit le football mondial.

Lancée en 2000, puis définitivement installée dans le paysage en 2005 en remplacement de la défunte Coupe intercontinentale, la Coupe du monde des clubs mettait jusqu'ici aux prises sept équipes: la meilleure équipe de chacune des six confédérations de la Fifa, dont les tenants de la Ligue des champions et de la Copa Libertadores, ainsi qu'une formation du pays organisateur.

Initialement, la réforme du Mondial des clubs, censée entrer en vigueur en 2021 mais reportée à cause du Covid-19, devait initier un passage à 24 clubs. Mais Infantino et la FIFA ont finalement décidé de frapper encore plus fort. Pour ce qui est du format, le boss de l’instance internationale est resté évasif ce vendredi: "Tous les détails vont être élaborés dans les prochaines semaines, les prochains mois, en consultation avec tout le monde. Aujourd’hui le conseil de la Fifa a pris la décision de principe d’organiser cette compétition."

Huit écuries européennes devaient prendre part au Mondial à 24 clubs. Avec le passage à 32 équipes - "les 32 meilleures du monde" dixit Infantino - les représentants du Vieux-Continent devraient logiquement être encore plus nombreux. Parmi les rares informations sur le tournoi de 2025: la mise en place de poules de quatre équipes de différentes confédération, selon Reuters. "Ce tournoi à 32 clubs ressemblera à une Coupe du monde (des nations)", a résumé Gianni Infantino.

Tous les quatre ans

La première édition de ce Mondial des clubs new look, dont l'organisateur n'est pas connu, aura lieu à l’été 2025, "dans ce slot (créneau) où dans le passé il y avait la Coupe des confédérations", a précisé Gianni Infantino. Comme la Coupe du monde des sélections, le tournoi sera organisé tous les quatre ans, contre une tenue annuelle jusqu’ici. La compétition devrait durer environ un mois.