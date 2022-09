Désiré Doué élu pépite du mois de septembre en Ligue 1, symbole de la très bonne formation rennaise

Il fait partie des révélations de la saison en Ligue 1 et vient d'être élu pépite du mois de septembre en Ligue 1. Désiré Doué représente bien l'excellente formation rennaise.

Si vous ne le connaissez pas encore, ce n’est probablement qu’une question de temps. Son talent est certain, et son empreinte se fait déjà sentir dans l’entrejeu du stade Rennais. Désiré Doué, qui porte en son nom de belles promesses, fait partie des révélations du début de saison en Ligue 1. Suspendu samedi contre Strasbourg, il vous faudra attendre à minima jeudi, en Ligue Europa, pour observer la nouvelle perle de la formation rennaise, qui vient d’être élue pépite du mois de septembre en Ligue 1.

Pur bijou de la formation rennaise

Né à Angers en 2005, c’est en Bretagne, à une centaine de kilomètres, qu'il commence à jouer au foot, au Stade Rennais. C’était en 2011, il n’avait alors que six ans. Onze ans plus tard, à 16 ans et quelques mois, le bien nommé connaissait sa première feuille de match en février 2022, avant de signer son contrat professionnel le 14 avril de la même année. Il lui a fallu patienter encore quelques mois pour faire ses débuts, le 7 août 2022 à l’occasion du derby contre Lorient. Un souvenir mitigé pour lui puisque son équipe a été battue (0-1). Pas de quoi démobiliser le numéro 33 de Rennes, qui a participé, au moins partiellement, à l’ensemble des huit premières journées de Ligue 1. Toujours pas de cape en revanche en Ligue Europa.

Entre temps, pas mal de choses ce sont passées dans la jeune carrière de Désiré Doué. Le 1er juin dernier, le gamin de 17 ans a remporté l’euro des moins de 17 ans avec l’Equipe de France avec son coéquipier au Stade Rennais Jeanuël Belocian. Pour l’anecdote, il avait inscrit un doublé lors du match d’ouverture. Il a en tout et pour tout inscrit 7 buts en 17 sélections dans la catégorie. Depuis le début de saison, il est surclassé en U19. Il a d’ailleurs marqué lundi le seul but de la défaite française (3-1) contre la Serbie.

Un début de saison rêvé pour le jeune rennais, qui a aussi marqué son premier but en Ligue 1, contre Brest le 32 août dernier, lors de la victoire 3-1 de son équipe.

Une famille de footballeurs

Comme si le jeune Désiré était pré-destiné à une carrière de footballeur, tous les voyants étaient au vert dès le départ pour lui. Il y a d’abord son frère, Guela Doué, de trois ans son aîné, qui a aussi récemment signé pro à Rennes. Que demander de mieux que d’avoir la chance d’évoluer avec son frère, dans un grand club du championnat de France. C’est probablement ce à quoi aspirent les deux frangins de manière durable. Mais ce n’est pas tout. Il y a aussi le cousin des deux jeunes garçons, un visage bien connu du Stade Rennais, Yann Gboho. Yann Gboho a un temps fait partie des belles promesses du club breton, où il a joué 18 matchs de Ligue 1 entre 2019 et 2021. Parti dans un premier temps relever un nouveau défi au Vitesse Arnhem, il joue depuis cet été au Cercle Bruges, en Belgique.

Rennes, une formation XXL

Le Stade Rennais est assurément une grande référence française en terme de formation. Si Yoann Gourcuff, Mickaël Sylvestre ou encore Sylvain Wiltord en leur temps ont tous été de véritables révélations à Rennes, c’est plus récemment que le centre de formation s’est imposé comme une véritable référence. Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga, Sofiane Diop et bien d’autres… ont tous un point commun, ils sont passés par le centre de formation de Rennes, avant d’exploser et partir, ou bien partir avant d’exploser - comme Diop à Monaco, ou Georginho Rutter à Hoffenheim -. D’autres sont restés au stade Rennais, et font encore aujourd’hui les beaux jours de Bruno Genesio, comme Adrien Truffert, Warmed Omari (actuellement blessé) ou encore Lesley Ugochukwu et évidemment Désiré Doué.

Dans l’ambitieux projets des dirigeants rennais, les jeunes ont une place importante dans l’effectif de Bruno Genesio, qui leur accorde beaucoup de confiance. Ces derniers la lui rendent bien, et offrent au Stade Rennais une puissance de frappe aussi imprévisible que dangereuse.