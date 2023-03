Diego Contento met un terme à sa carrière à 32 ans

Formé au Bayern Munich et passé par Bordeaux, le défenseur gauche allemand Diego Contento a mis fin à sa carrière ce mardi. Il a notamment remporté une Ligue des champions et trois fois la Bundesliga.

Diego Contento n'est plus un joueur de football professionnel. Le latéral gauche de 32 ans a annoncé la fin de sa carrière sportive sur ses réseaux sociaux ce mardi en début d'après-midi. Une décision qui n'est pas vraiment surprenante puisqu'il était sans club depuis juillet 2021 et la fin de son aventure au SV Sanndhausen (D2 allemande).

"J'y ai longtemps pensé et aujourd'hui je veux annoncer que je prends ma retraite du football. Ce n'était pas une décision facile pour moi, mais je pense que le moment est venu de prendre un nouveau chemin.





J'ai vécu tellement d'expériences incroyables tout au long de ma carrière et je suis éternellement reconnaissant pour tout le soutien que j'ai reçu tout au long de ma carrière", a expliqué le joueur dans un message sur Instagram où il remercie aussi tous ses coéquipiers.

Formé au Bayern Munich, où il a joué pendant cinq saisons entre 2009 et 2014, il y connaît le passage le plus prolifique de sa carrière. Il remporte la Ligue des champions en 2013 après avoir perdu deux finales (2010 et 2012), ainsi que trois titres de champion d'Allemagne (2010, 2013 et 2014). Peu utilisé en Bavière, il signe à Bordeaux où il y dispute 94 matchs en 4 saisons avant de rentrer en Allemagne. Gêné par les blessures, il ne joue qu'un match en deux saisons avec le Fortuna Düsseldorf avant de signer au en deuxième division allemande au SV Sanndhausen. Au total, Contento a remporté 11 titres, tous avec le Bayern.