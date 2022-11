Eleven All Stars: gros show et audience record, le match des streamers fait un carton sur Twitch

La première édition du "Eleven All Stars" a tenu ses promesses ce samedi soir au Stade Jean-Bouin. Face à une équipe de streamers espagnols, l'organisateur et capitaine Amine ainsi que 21 coéquipiers ont triomphé (2-0), offrant au Twitch français un nouveau record.

Un nouveau record pour le Twitch français et une victoire à la clé, avec la manière, face au rival. A l'occasion de la première édition du "Eleven All Stars", un match de football entre streamers organisé au stade Jean-Bouin, la délégation française a dominé la formation espagnole (2-0).

"On vient pour les fumer", lançait avant la partie Amine, le capitaine des Bleus mais aussi l'organisateur de l'événement. Le pari est pleinement réussi. D'abord, le record de viewers détenu depuis plusieurs semaines par le GP Explorer de Squeezie a été battu sur la chaîne Twitch d'Amine avec plus de 1.100.000 personnes en pic. Le million de viewers a même été dépassé tout au long de la partie.

Sur le terrain ensuite, après le show proposé avant le coup d'envoi par plusieurs artistes dont Niska ou Gazo, le spectacle a été au rendez-vous. Portés par un joueur comme Boumé, les Bleus ont dominé les débats, face à une équipe plutôt décevante. Les Français ont concrétisé en première période grâce à une tête de Sacha à la 25e minute, sur un centre du très bon Alonz, qui a guidé son équipe au milieu de terrain.

Amine, star de la soirée

Dans les cages, Djilsi a eu bien moins de travail que son homologue espagnol. qui a notamment stoppé un tir d'Amine ou dévié une tentative de lob de Boumé en première période. En défense, Yannou a bien répondu présent, en patron, couvrant plusieurs situations comme Arsène. De manière générale, le match a été rugueux et s'apparentait à une vraie affiche de football, même si le niveau était logiquement disparate. Mais tous ont joué le jeu, dans une belle ambiance (près de 20 000 spectateurs).

Dès la reprise, Alonz aurait pu signer un magnifique but avec une frappe lointaine après un crochet mais le portier espagnol a réussi à s'interposer. Le break a été signé par Bruce Grannec, qui s'est joué de trois défenseurs après une talonnade d'Amine et une passe décisive de Boumé (75e). Une belle action collective pour offrir la victoire à la France et son capitaine Amine, très clairement le plus acclamé tout au long du match. Michou, plutôt surprenant et actif sur son côté, a été lui aussi bien applaudi comme son ami Inoxtag. En fin de match, Boumé aurait même pu parachever la soirée d'un coup franc mais sa tentative a trouvé le poteau.

Touché à l'épaule, Amine n'a pas manqué de célébrer cette belle victoire avec ses coéquipiers au coup de sifflet final. Le défi du streamer a été un joli succès, qui fera date dans le monde du Twitch français. Les souvenirs resteront aussi pour les 22 joueurs français, filmés par 24 caméras (plus que pour une affiche de phase de groupes de Ligue des champions) et commentés par Alexandre Ruiz ou interviewés par Laurent Paganelli. Et comme indiqué par Amine à RMC Sport, une revanche entre streamers français et espagnols est déjà à l'ordre du jour. "Filez-nous le Bernabeu", a conclu Amine dans son discours face aux spectateurs.